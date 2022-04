India: la visita del premier Johnson inizia dall'ashram di Gandhi

"È fantastico essere in India, la più grande democrazia del mondo": lo ha detto oggi Boris Johnson, al suo arrivo ad Ahmedabad, la capitale del Gujarat, per la visita ufficiale di due giorni, su invito del suo omologo, Narendra Modi.

Nello Stato natale del primo ministro Modi il premier britannico incontrerà oggi un gruppo di imprenditori di spicco, tra cui il miliardario Gautam Adani, prima di partire per Delhi, dove arriverà questa sera. La prima tappa di Johnson è stato il Sabarmati Ashram, la residenza dalla quale Gandhi lanciò la marcia del sale, tappa fondamentale della battaglia del Mahatma per l'indipendenza del suo Paese. "È un immenso privilegio visitare la residenza di questo personaggio straordinario che, grazie ai soli principi della verità e della non violenza, ha migliorato il mondo", ha scritto Johnson sull'albo degli ospiti, dopo avere posato per le foto mentre tenta di far girare un telaio, lo strumento simbolo di Gandhi.