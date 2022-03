Moglie di Sassoli: al Parlamento Europeo la sua avventura più bella

David Sassoli ha vissuti i 12 anni trascorsi al Parlamento Europeo come la "più bella avventura della sua vita. E con il suo sorriso da questa parete continuerà a raccontare la sua fede nel sogno europeo". Cosi' Alessandra Vittorini, con la voce rotta dall'emozione, ha ricordato il marito in occasione della cerimonia tenutasi per inaugurare la foto ritratto di David Sassoli da oggi esposta nella galleria degli ex presidenti dell'Europarlamento allestita nella sede di Bruxelles. "Grazie A David - ha detto ancora la signora Vittorini - questa casa è diventata un pò la nostra casa e abbiamo imparato ad avere una visione diversa del mondo".

Alla cerimonia ha presenziato l'attuale presidente del Pe, la maltese Roberta Matsola. "David Sassoli - ha detto - sarà sempre ricordato come un vero leader europeo, un campione della democrazia che è stato capace di guidare questa assemblea stoicamente attraverso quelle che avrebbe potuto essere una crisi esistenziale se non fosse stato per la sua salda conduzione. La pandemia globale - ha aggiunto - ha messo alla prova il ruolo legislativo e di verifica dell'Europarlamento.Non è stato facile. Ma con Sassoli al timone non c'è mai stata una discontinuità democratica".