Giornalisti NewsCorp sotto attacco hacker, si sospetta Cina

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Giornalisti della NewsCorp, che pubblica Times, Sun, Wall Street Journal e New York Post, sono finiti nel mirino di hacker che sono entrati nelle loro email, un attacco che si sospetta sia partito dalla Cina. Lo scrive il Guardian, sottolineando che ora i reporter temono per la sicurezza delle loro fonti confidenziali.

I giornalisti colpiti sono pochi, fanno sapere dalla News Corp, che inviato una email ai suoi dipendenti nella quale spiega che "analisi preliminari indicano che c'è il coinvolgimento di un governo straniero, e che alcuni dati sono stati rubati". La società editoriale ha precisato che non sembra siano stati sottratti dati finanziari o relativi agli utenti: gli hacker, afferma, avevano interesse in informazioni legate all'attività giornalistica.

L'attacco risale al 20 gennaio e Mandiant, l'azienda della cybersicurezza chiamata ai investigare ha concluso che gli hacker sono probabilmente legati alla Cina "e sono coinvolti in attività di raccolta di intelligence utile agli interessi cinesi". (ANSA).