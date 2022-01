Ucraina: ex presidente Poroshenko rientrato a Kiev

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Petro Poroshenko, l'ex presidente ucraino accusato di alto tradimento nel suo Paese, è atterrato oggi a Kiev in provenienza da Varsavia, secondo quanto rende noto la Tass. Poroshenko, già capo dello Stato dal 2014 al 2019, è stato accolto da un migliaio di suoi sostenitori.

L'ex presidente dovrà comparire oggi davanti a una Corte distrettuale che deciderà se emettere un mandato di arresto nei suoi confronti.

Poroshenko, che aveva lasciato l'Ucraina in dicembre, ha detto di voler tornare nel suo Paese per aiutare il governo dell'attuale presidente Volodymyr Zelensky di fronte al rischio di un'invasione russa. (ANSA).