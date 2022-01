++ Berlino, chiaro no al nucleare nella tassonomia Ue ++

(- La Germania vuole reagire "con un chiaro no" alla proposta dell'inclusione dell'energia nucleare come "sostenibile" nel testo della cosiddetta tassonomia europea. Lo ha affermato Steffi Lemke, la ministra verde dell'Ambiente del governo di Olaf Scholz, al canale tv pubblico Ard. Una decisione assunta in modo compatto dal governo tedesco, secondo quanto ha sottolineato.