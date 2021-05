Covid: calano casi in Germania, il 9,4% vaccinato con 2 dosi

È in calo il contagio da Covid in Germania: stando ai dati del Robert Koch Institut di oggi sono 6.922 i casi di nuove infezioni registrati nelle ultime 24 ore in Germania (la settimana scorsa erano 9.160, e i dati risentono come sempre dell'effetto weekend).

Il numero delle vittime è 54 (la settimana scorsa erano 84).

Anche l'incidenza settimanale è calata a 119,1 nuovi positivi su 100 mila abitanti rispetto ai 146, 9 della settimana scorsa.

Stando al Robert Koch Institut, inoltre, fino a ieri in Germania è stato vaccinato il 32,8% della popolazione, con una prima dose, e il 9,4% anche con la seconda. (ANSA).