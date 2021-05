Venezuela: attore Seagal regala a Maduro spada samurai

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ricevuto nel palazzo di Miraflores l'attore e produttore americano Steven Seagal che gli ha fatto un dono insolito: una 'katana', sciabola giapponese orgoglio dei samurai.

L'incontro, riproposto dalla tv statale Vtv, ha mostrato il momento in cui Seagal, specialista in arti marziali, offre al capo dello Stato la sciabola, arma sacra per i samurai che rappresenta i loro valori morali.

Maduro, in presenza della moglie Cilia Flores, del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, e del ministro delle Comunicazioni, Freddy Náñez, non si è fatto pregare: ha sfoderato la sciabola e si è offerto alle telecamere in diversi atteggiamenti da combattimento.

Da parte sua il leader chavista ha offerto al suo ospite, che dal 2006 ha adottato la nazionalità russa e che lo ha incontrato come rappresentante speciale del ministero degli Esteri russo, una chitarra del folclore venezuelano.

Ai giornalisti ha dichiarato che "Nell'incontro con Seagal, abbiamo avuto l'onore di apprezzare le sue capacità musicali attraverso la chitarra che gli abbiamo regalato. E' stato un regalo fatto con l'amore del popolo venezuelano".

Protagonista di film di azione come 'Machete', 'Duro da uccidere', 'Delitti inquietanti' e 'Giustizia a tutti i costi', Seagal ha 69 anni ed è un cultore di tutte le arti marziali che ha cominciato a praticare a sette anni. (ANSA).