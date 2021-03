Francia: la Russia usa il vaccino come strumento di propaganda

La Francia accusa la Russia di utilizzare il suo vaccino anti-Covid, Sputnik V, come "strumento di propaganda e diplomazia aggressiva". In un'intervista a France Info, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha affermato che "nella maniera in cui viene gestito, è più un mezzo di propaganda e diplomazia aggressiva che strumento di solidarietà e aiuto sanitario".

La Russia non è d'accordo con la dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui la Russia e la Cina stanno conducendo una "guerra dei vaccini". Lo ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. "Non siamo assolutamente d'accordo che la Russia o la Cina stiano facendo una sorta di guerra e non siamo assolutamente d'accordo che la Russia o la Cina stiano sfruttando la pandemia del coronavirus e i problemi dei vaccini: la Russia è un membro responsabile della comunità internazionale", ha detto Peskov stando a RIA Novosti