Congo: quasi 30 morti in scontri con miliziani

(ANSA) - IL CAIRO, 18 MAR - In una provincia dell'est del Congo, l'Ituri, 13 persone di cui 11 civili sono morte in due giorni di scontri tra forze governative e una milizia ribelle.

Lo ha riferito un portavoce militare provincial, Jules Ngongo precisando che sono morti due soldati e un poliziotto. Gli scontri sono avvenuti quando i miliziani "Codeco" hanno attaccato i villaggi di Tchele e Garua, ha riferito ancora il portavoce. In una controffensiva sono stati "neutralizzati 16 miliziani", ha aggiunto. (ANSA).