La Svezia dedica un francobollo a Greta Thunberg

Greta Thunberg, da poco diventata maggiorenne, comparirà su un francobollo di imminente emissione in Svezia. Lo ha annunciato in una nota la società svedese di servizi postali PostNord che ha deciso di dedicare la prossima tornata di valori postali ai temi ambientali, intitolandola 'Natura di valore'.

Un disegno dal tratto infantile firmato da Henning Trollback ritrae la giovane attivista affacciata a una scogliera con il suo impermeabile giallo intenta ad osservare una rondine in primo piano.

Gli altri francobolli della serie illu(ANSA).