Libia: ministro turco visita truppe dopo minacce di Haftar

(ANSA) - ISTANBUL, 26 DIC - Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar è andato in missione in Libia con funzionari dell'esercito per ispezionare le unità militari turche nel Paese. Lo ha riferito l'agenzia statale Anadolu. La visita fuori programma è arrivata dopo che ieri il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Libia orientale, ha invitato le sue forze a riprendere le armi per "cacciare l'occupante turco", mentre sono in corso i colloqui per portare il Paese fuori dalla situazione di stallo. (ANSA).