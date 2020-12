Covid: Obama, Bush e Clinton si vaccineranno in tv

(ANSA) - WASHINGTON, 3 DIC - Per promuovere la campagna di vaccinazione anti-Covid Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton si vaccineranno davanti alle telecamere. I tre ex presidenti statunitensi, riporta la Cnn, hanno accettato di presentarsi come volontari quando la Fda autorizzerà il primo vaccino. L'obiettivo e' di trasmettere fiducia all'opinione pubblica sulla sicurezza e l'efficacia dei prodotti autorizzati dalle autorità federali.(ANSA).