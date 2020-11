Biden, stare a casa a Thanksgiving è dono per concittadini

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - "Il Thanksgiving è sempre stato un momento speciale per la famiglia Biden. E se da un lato so che questo non è il modo in cui molti di noi speravano di trascorrere la festività, il piccolo atto di stare a casa è un dono per i nostri concittadini americani": lo scrive Joe Biden su Twitter, postando una sua foto insieme alla moglie Jill, con cui onorerà la ricorrenza nella sua residenza a Wilmington, in Delaware. (ANSA).