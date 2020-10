Il figlio di Donald e Melania Trump aveva contratto il virus

Aveva contratto il Coronavirus anche Barron, il figlio quattordicenne di Donald Trump e Melania. Barron - ha spiegato la first lady Melania - era risultato inizialmente negativo al test del Covid dopo che lei e il presidente americano erano risultati contagiati. Ma il ragazzo, testato nuovamente, era poi risultato anch'egli positivo seppur senza mostrare alcun sintomo. Un successivo test avrebbe certificato la guarigione del quattordicenne.

Melania Trump ha reso noto di essere anche lei guarita, come il marito e il figlio, risultata negativa al test del Covid. La first lady ha spiegato di avere avuto sintomi lievi che le hanno portato mal di testa, un po' di tosse e dolori muscolari. A differenza del presidente - ha quindi spiegato - è rimasta sempre alla Casa Bianca ed è ricorsa ad un trattamento diverso dal marito, optando per una terapia "più naturale basata su vitamine e cibo salutare", senza assumere cocktail di medicinali.

Intanto negli Usa nella giornata di martedi' 13 ottobre, negli Stati Uniti i nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati 54.512, e almeno 826 i morti. Secondo i dati del New York Times nell'ultima settimana la media giornaliera dei nuovi contagi e' stata superiore ai 52 mila casi, il 21% in piu' rispetto a due settimane fa. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia e' di 7.908.000, le vittime almeno 216 mila.