Covid: Pakistan,superati i duemila morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 7 GIU - Continua ad accelerare l'avanzata del coronavirus in Pakistan, dove ieri il numero dei nuovi casi ha toccato un nuovo record giornaliero sfiorando la soglia dei 5.000 ed il bilancio complessivo dei morti ha superato quota 2.000.

Secondo i dati annunciati oggi dal ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 4.960 nuovi contagi, che portano il totale a quota 98.943. Allo stesso tempo, i decessi sono stati 67, per un totale di 2.002 dall'inizio della pandemia. Le province più colpite, il Punjab e il Sindh, registrano rispettivamente 37.090 e 36.364 casi, pari al 74% dei contagi a livello nazionale. Finora sono guarite 33.465 (+884 nelle ultime 24 ore), mentre 1.275 sono in condizioni critiche.