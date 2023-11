++ Mattarella, bambine e bambini hanno diritto alla pace ++

"Le bambine e i bambini hanno diritto a pari opportunità nella vita, hanno diritto di essere ascoltati, accettati e di vivere la loro età.

Hanno diritto alla pace. Riconoscere in concreto e promuovere questi diritti, fornendo gli strumenti per diventare adulti consapevoli, vuol dire offrire a tutti noi la speranza di un futuro migliore". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.





