Azimut: ricavi 9 mesi vicini al miliardo,conferma stime anno

Azimut holding mostra risultati trimestrali in crescita, conseguiti in uno scenario volatile e riconferma gli obiettivi per il 2022.

Nei 9 mesi il gruppo evidenzia un risultato netto di 302 milioni (+4%). I ricavi consolidati ammontano a 969 milioni (+12% rispetto a 866 milioni del pari periodo 2021).

"Il nostro modello di business ha dimostrato la sua forza nel tempo, come evidenziano la crescita dei ricavi del +12%, il rigoroso controllo dei costi nonostante il contesto inflazionistico e la crescita dell'utile operativo del 17% su base annua", sottolinea in una nota l'ad, Gabriele Blei. "Nei prossimi anni sfrutteremo ulteriori occasioni di crescita organica e inorganica in Italia, all'estero e nei private markets al fine di continuare a sviluppare opportunità di investimento all'avanguardia per generare performance per i nostri clienti e valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder", aggiunge Blei.

"Come da quasi vent'anni, Azimut è in linea con i target annuali annunciati: 400 milioni di euro di utile netto e 6 - 8 miliardi di euro di raccolta netta e ca. il 12% delle masse gestite in private markets", ricorda infine il presidente, Pietro Giuliani.

