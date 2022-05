Salone Risparmio: oltre 20mila persone, nel 2023 si allarga

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Il Salone del Risparmio 2022 si chiude con oltre 20mila partecipanti, di cui quasi 13mila in presenza. Lo ha annunciato il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, durante la conferenza plenaria di chiusura, dal titolo "Fiducia, investimenti e conoscenza: pilatri per lo sviluppo economico e sociale".

"E' un edizione straordinaria. La nostra industria non si è mai fermata e proseguiamo con entusiasmo", ha detto Trabattoni, dando appuntamento dal 16 al 18 maggio 2023 per la tredicesima edizione del Salone del Risparmio, in un'altra ala del MiCo di Milano, "perché abbiamo ricevuto richieste di poter allargare ulteriormente l'evento. Tra le sfide al centro dell'industria del risparmio gestito c'è sicuramente la responsabilità, accanto all'innovazione e alle competenze. "Dobbiamo cambiare il modello di relazione, perché è cambiata anche la clientela, che utilizza strumenti diversi. Come industria dobbiamo essere in grado di utilizzare con efficienza i nuovi strumenti e semplificare le informazioni", sostiene Trabattoni, sottolineando: "abbiamo fatto molto e credo che si possa fare molto di più", anche attraverso "le competenze che devono essere responsabili, verdi e devono ascoltare le esigenze dei risparmiatori". (ANSA).