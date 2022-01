Banca Sistema: con Fei sostiene pmi italiane con 150 milioni

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Il Fondo europeo di investimenti (FEI) e Banca Sistema hanno firmato un accordo a sostegno delle piccole e medie imprese italiane grazie al quale FEI metterà a disposizione una garanzia per 150 milioni di euro nell'ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) e Banca Sistema potrà erogare liquidità aggiuntiva alle imprese private attraverso operazioni di factoring 'pro solvendo'.

Lo rende noto un comunicato dell'istituto di credito, nel quale si specifica che l'accordo siglato è in linea con gli obiettivi delineati nel Piano Strategico 2021-2023 di Banca Sistema e "permetterà di ampliare ulteriormente l'eterogeneità del portafoglio clienti Factoring includendo piccole e medie imprese italiane e operazioni di cessione crediti privato su privato per un valore cumulato stimato di 500 milioni di euro in tre anni".

"Le piccole e medie imprese sono il motore trainante dell'economia europea - commenta Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente della Banca Europea per gli Investimenti - e sostenerle è una delle priorità principali del Gruppo BEI per superare la crisi economica causata dalla pandemia e promuovere progetti di sviluppo e crescita. In quest'ottica, l'accordo siglato con Banca Sistema mira contribuirà a rilanciare gli investimenti e la competitività delle imprese Italiane".

Secondo Alain Godard, amministratore delegato del Fondo Europeo di Investimenti, "grazie a questo accordo con Banca Sistema e al Fondo Europeo di Garanzia, le Pmi Italiane potranno beneficiare di 150 milioni per superare la crisi economica e promuovere i loro investimenti futuri".

"La sigla di questo accordo con FEI - aggiunge Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema - è fonte di grande soddisfazione perché consentirà a Banca Sistema, specializzata nel factoring verso la Pubblica Amministrazione, di dare ulteriore impulso all'attività della Divisione Factoring erogando liquidità alle PMI italiane tramite l'acquisto di crediti commerciali anche da privati e continuando così a favorire ripresa economica e sviluppo del Paese", conclude Garbi. (ANSA).