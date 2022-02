Casa: a Padova notai danno istruzioni su acquisto ai giovani

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il Consiglio Notarile di Padova ha avviato una collaborazione con "Progetto Giovani", l'ufficio del Settore Gabinetto del sindaco del Comune di Padova che propone servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni: in virtù di questa intesa, perciò, il 15 febbraio prossimo, "Progetto Giovani" organizzerà il secondo dei due incontri informativi (il primo si è tenuto ieri, 31 gennaio) per "offrire un primo orientamento sul mercato immobiliare a tutti i giovani interessati all'acquisto, o alla ristrutturazione della prima casa". L'obiettivo, recita una nota, è "fare chiarezza sugli aspetti burocratici e fiscali da considerare prima dell'acquisto, o la ristrutturazione della prima casa, dalla richiesta del mutuo ai bonus edilizi disponibili". Gli interventi in materia di compravendita della prima abitazione e di mutuo (online) saranno a cura dei notai Emanuela Carrucciu e Valentina Chiapparino, che fanno parte del Coordinamento Interprofessionale Pari Opportunità Padova. Il programma completo è su www.progettogiovani.pd.it/la-mia-prima-casa.

(ANSA).