Immobiliare: Casavo apre sede in Portogallo

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Sbarca in Portogallo con un investimento di oltre 100 milioni per l'acquisizione di case nel breve periodo Casavo, la piattaforma digitale per il mercato residenziale. Basata a Lisbona, la sede portoghese prevede l'assunzione di 20 persone nei prossimi due mesi, aumentando la propria presenza sulla penisola iberica, dopo l'ingresso a inizio 2020 in Spagna.

Dalla sua fondazione nel 2017, Casavo ha raccolto più di 450 milioni di capitale tra equity e debito, con investitori quali Exor, Project A Ventures, 360 Capital, Picus Capital, P101, Bonsai Partners, DE Shaw & Co e Goldman Sachs. A oggi Casavo è presente in sette città oltre a Lisbona, cioè Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Madrid e Barcellona e ha effettuato più di 2.300 transazioni per un valore di oltre 700 milioni di euro.

"Il mercato immobiliare portoghese è in linea con una piattaforma come Casavo, in quanto le persone preferiscono ancora acquistare casa piuttosto che affittare, con il 60% del patrimonio immobiliare costruito prima degli anni '80 e quindi con forte necessità di riqualificazione" ha dichiarato Giorgio Tinacci, fondatore e CEO di Casavo. (ANSA).