Urbanistica: ok Firenze trasformare ex caserma Lupi Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Nuova vita per l'ex caserma Lupi di Toscana a Firenze che si appresta, si spiega da Palazzo Vecchio, a diventare un'area fondata sulla centralità degli spazi pubblici, del verde e della mobilità sostenibile avviando "la più grande operazione di residenziale sociale in termini di metri quadri, numero di alloggi e servizi per i residenti". La destinazione del 70% della superficie totale ad housing sociale per 36mila mq, di cui oltre 2mila mq per erp, ha avuto il via libera della Giunta comunale che ha approvato il piano particolareggiato presentato dall'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re con variante al Piano strutturale e al regolamento urbanistico. Pra spetta al Consiglio comunale pronunciarsi.

Con l'intervento gran parte della ex caserma sarà demolito per un nuovo insediamento con un mix funzionale, articolato in diverse destinazioni d'uso: residenziale (social housing), commerciale, direzionale, turistico-ricettivo e industriale/artigianale per una superficie utile lorda complessiva di 53mila mq. Tra gli elementi centrali del piano la creazione di un grande spazio pubblico centrale ciclo-pedonale intorno al quale organizzare tutte le funzioni, in asse fra l'attuale fermata della tramvia T1 Nenni-Torregalli e il complesso sanitario San Giovanni di Dio. Dopo la fase di adozione avvenuta nel marzo scorso sono pervenute otto osservazioni, di cui solo una ritenuta parzialmente accoglibile, presentata dal Comune di Scandicci sul miglioramento dei collegamenti con la fermata tramviaria Nenni-Torregali. Tra le due fasi è inoltre arrivata l'ammissione del progetto al finanziamento Pinqua e il finanziamento React di circa 2 milioni di euro per la parte verde.

Il sindaco Dario Nardella ha parlato di "trasformazione storica, che ci consentirà di dare una risposta senza precedenti all'emergenza abitativa". Soddisfatta Del Re per la candidatura "al bando Pinqua per circa 30 milioni e per il finanziamento React per le parti verdi". (ANSA).