Con Postepay Evolution in palio un Samsung S22 al giorno

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Fino al prossimo 31 luglio, richiedendo in qualsiasi ufficio postale una carta Postepay Evolution, sarà possibile partecipare all'estrazione di uno smartphone Samsung Galaxy S22 al giorno. E' quanto spiega Poste in una nota, dove si legge che per partecipare al concorso "basta richiedere una nuova carta prepagata Postepay Evolution in ufficio postale entro il 31 luglio e aderire al concorso tramite la pagina del sito postepay dedicata all'iniziativa".

Per aderire al concorso, precisa l'azienda è necessario essere registrati al sito poste.it. Il concorso mette in palio 26 premi giornalieri, uno per ogni giorno di apertura degli uffici postali nell'arco della durata dell'iniziativa, più altri cinque finali. Ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo Samsung Galaxy S22 per ciascuna carta Postepay Evolution attivata.

L'estrazione sarà effettuata entro il prossimo 15 settembre 2022 e i nominativi estratti riceveranno la comunicazione di vincita sulla bacheca dell'area personale del sito www.poste.it, accessibile dopo aver effettuato il login nell'area MyPoste.

Per maggiori informazioni, spiega Poste, leggere il regolamento disponibile alla pagina www.poste.it/concorso-postepay-evolution-e-vinci.html oppure contattare il numero verde gratuito 800 185 490, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. (ANSA).