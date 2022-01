Poste: al via concorso legato a Rc Auto Poste Guidare Sicuri

È partito "Guida la fortuna", il concorso a premi a estrazione finale legato all'offerta Rc Auto "Poste Guidare Sicuri", che mette in palio buoni carburante Eni del valore di 50 euro. L'iniziativa, spiega Poste in una nota, è valida fino al prossimo 31 marzo e si rivolge a tutti i titolari di una polizza auto in scadenza nel periodo di validità del concorso che richiederanno un preventivo per l'offerta assicurativa auto "Poste Guidare Sicuri", in qualità di contraente, in qualsiasi ufficio postale abilitato alla vendita del prodotto. In caso di più preventivi effettuati sulla stessa targa, o dallo stesso contraente, uno soltanto verrà ammesso all'estrazione finale che avrà luogo entro il 30 aprile 2022. I primi 1.500 partecipanti estratti avranno diritto a un buono carburante digitale Eni del valore di 50 euro (Iva inclusa) e riceveranno comunicazione della vincita all'indirizzo mail fornito in fase di preventivo della polizza. Poste Guidare Sicuri, spiega l'azienda, è l'offerta assicurativa per l'auto distribuita da Poste Insurance Broker S.r.l., per il tramite di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta. Oltre alla Rca obbligatoria, che include estensioni di garanzia gratuite, tra cui la guida libera e la tutela per i sinistri causati con patente o revisione scaduta da non più di 120 giorni, con il pagamento di un premio aggiuntivo la polizza offre numerose garanzie opzionali, che coprono i rischi legati anche alla sicurezza del guidatore e dei passeggeri. Per tutte le informazioni sulle caratteristiche del concorso, i requisiti di partecipazione e le esclusioni e/o limitazioni, per conoscere gli uffici postali abilitati, è possibile consultare il regolamento al link https://posteinsurancebroker.poste.it/RCauto/poste-guidare-sicuri.html