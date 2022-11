Confindustria:Messina, Veneto Est esempio come fare cose qui

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - "La nascita di Confindustria Veneto Est rappresenta un esempio concreto di come si devono fare le cose in questo Paese". Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina intervenuto in video a Padova alla nascita di Confindustria Veneto Est. "E intesa Sanpaolo - ha aggiunto - sosterrà questo territorio e tutti i suoi interlocutori. - Dopo il primo semestre del 2023 in rallentamento, vedremo un forte rimbalzo nel 2024. Per questo gli imprenditori non devono smettere di investire e di contribuire alla crescita dell'Italia. In particolare nel Veneto che è un punto di forza per tutto il nostro Paese. Intesa Sanpaolo sosterrà le imprese di questa regione con liquidità e capitali da allocare per la crescita di questo territorio". (ANSA).