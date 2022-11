Casamicciola: solidarietà di Confcommercio Campania

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - "La tragedia di Casamicciola è innanzitutto una tragedia umana, appena terminata la fase dei soccorsi bisognerà fare presto ed evitare che a questo immenso ed ennesimo dramma che ha colpito l'isola se ne aggiungano altri anche di natura economica. Fare presto a tutti i livelli di responsabilità politica ed amministrativa. Confcommercio attiverà subito un servizio di assistenza per le imprese per assicurare tutto il possibile sostegno per evitare blocchi o chiusure di attività. Appena possibile incontreremo gli imprenditori colpiti e definiremo i possibili sostegni che la nostra associazione potrà garantire sia direttamente che attraverso l'attivazione di fondi pubblici". Lo ha dichiarato il direttore generale di Confcommercio Campania Pasquale Russo.

