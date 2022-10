Governo: Federturismo Confindustria, ci sia ministero Turismo

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "Nella formazione del nuovo governo saremmo più felici nell'avere un ministero dedicato al Turismo, così come è avvenuto con il governo Draghi". Lo ha detto Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria, intervenendo ai lavori del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky Tg24. (ANSA).