Caro bollette: allarme Legacoop Fvg, aumenti esponenziali

(ANSA) - UDINE, 05 OTT - Il caro energia preoccupa il mondo della cooperazione regionale e Legacoop Fvg lancia l'allarme facendosi portavoce dei timori delle cooperative associate, che dai dati sul primo semestre 2022 hanno registrato in generale aumenti esponenziali dei costi per elettricità, gas e carburante. Lo ha riferito oggi Legacoop Fvg in una nota: "gli aumenti indiscriminati stanno creando apprensione e tensione nelle imprese".

Il settore della cooperazione sociale, stando ai dati di Legacoop Fvg, ha mediamente registrato aumenti dei costi per energia elettrica nel primo semestre del 66%, per acquisto carburanti del 52%, per la fornitura di gas del 138%. Il settore della produzione e servizi ha registrato aumenti dei costi per energia elettrica del 90%, per acquisto carburanti del 31%, per la fornitura di gas del 106%. Le cooperative del settore agroforestale, invece, hanno registrato aumenti dei costi per energia elettrica del 97%, per acquisto carburanti del 27%, per la fornitura di gas del 91% (si arriva anche al 300% se si considerano i soli essiccatoi). "Questi dati - ha commentato Livio Nanino, presidente di Legacoop Fvg - non tengono conto di quello che accadrà nel secondo semestre, quando è presumibile che emergeranno le ripercussioni più pesanti di questa crisi per le imprese, generando sin d'ora una generale preoccupazione per il futuro".

Tra le richieste che Legacoop Fvg avanza all'amministrazione regionale ci sono contributi per poter abbattere almeno parzialmente gli aumenti delle bollette, dare attuazione il prima possibile alle opere e ai lavori previsti dal Pnrr e, infine, l'adeguamento delle basi d'asta e dei costi degli appalti. (ANSA).