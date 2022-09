Istat: balzo occupati indipendenti, sopra 5 milioni +RPT+

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Ad agosto 2022 balzo per l'occupazione indipendente mentre si registrano ribasso per quella dipendente: nel mese - rileva l'Istat - gli occupati indipendenti sono aumentati di 42mila unità su luglio riportando il totale sopra quota cinque milioni (5 milioni 37mila) e di 144mila su agosto 2021. Su base congiunturale si registra un aumento dello 0,8% degli occupati indipendenti a fronte di un -0,3% complessivo e di un -0,6% per l'insieme dei dipendenti. Su base annua l'aumento è del 3% a fronte di un +1,8% per il totale degli occupati e di un +1,5% per i dipendenti. (ANSA).