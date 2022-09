Bolzanina truffata da finto funzionario Inps

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - È iniziato oggi il processo ad un bolzanino di 57 anni accusato di truffa. L'uomo, spacciandosi per un funzionario dell'Inps, con cui non aveva in realtà nulla a che fare, si era fatto consegnare da una donna in procinto di andare in pensione ben 63mila euro, con la promessa di investirli per farle ottenere in futuro dei cospicui guadagni.

Quei soldi in realtà non sono mai stati restituiti alla donna, che ha sporto denuncia. Imputato anche un presunto complice, ma sarà giudicato a parte con rito abbreviato. (ANSA).