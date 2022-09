Mise, 2,5 miliardi per startup e Pmi innovative

(ANSA) - ROMA, 07 SET - In arrivo oltre 2,5 miliardi di euro per sostenere startup e Pmi innovative. E' stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale e diventa quindi operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a Cdp Venture Capital Sgr 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in startup e Piccole e medie imprese innovative, volti a favorire la crescita complessiva dell'ecosistema dell'innovazione in Italia.

L'assegnazione avviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall'ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per supportare i processi di transizione ecologica e digitale attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green transition fund e Digital transition fund.

