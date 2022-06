Professioni: laurea a Jogna, decano dei periti industriali

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Per "il suo straordinario impegno istituzionale, per il suo contributo all'istituzione delle lauree professionalizzanti, per le capacità dimostrate e le opere realizzate": queste, in sintesi, le motivazioni che hanno portato l'Università di Udine ha conferire la laurea magistrale 'honoris causa' in Ingegneria gestionale a Giuseppe Jogna, già presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e presidente dell'Eppi, l'Ente di previdenza di categoria. Il professionista, originario di Forgaria del Friuli, è stato fra i principali fautori delle lauree ad orientamento professionale, istituite con il decreto ministeriale 446 del 2020. Giuseppe Jogna, ha detto il rettore Roberto Pinton, "è la quintessenza del portatore di valori fondamentali della sua terra natia, il Friuli, quali la passione per il lavoro, lo sviluppo delle competenze e la promozione sociale". Alla cerimonia ha preso la parola anche il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, Giovanni Esposito che ha ricordato come Jogna sia stato "soprattutto uno dei pionieri, quando forse nessuno di noi ancora poteva immaginarselo, del principio secondo il quale il professionista tecnico, quindi il perito industriale, doveva essere laureato. Una battaglia per la categoria forte di quel principio europeo, secondo il quale per esercitare una professione intellettuale era necessario possedere una laurea almeno triennale", si legge, infine, in una nota. (ANSA).