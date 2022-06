Giovani Confindustria, perplessi di fronte a scelte Lagarde

(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A proposito del ruolo cruciale della Bce, anche in questo caso, si può dire che sia finita un'era: l'era del Whatever it takes di Draghi, determinante per gli ultimi dieci anni della nostra storia comunitaria. Sapevamo che la politica dei tassi bassi non poteva durare in eterno e che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica europea", rileva il leader dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, aprendo il tradizionale convegno di Rapallo.

"Ma rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida della Bce", avverte: "Alzare i tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che può creare turbolenze nei mercati. È fondamentale, quindi, che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben definita. (ANSA).