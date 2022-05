Pnrr: ricerca, per 85% professionisti avrà effetti su studi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "avrà un impatto significativo sul percorso di trasformazione digitale degli studi di commercialisti e consulenti del lavoro italiani", si legge in una ricerca realizzata da The European House Ambrosetti e TeamSystem, giacché "l'85% dei rispondenti ritiene che gli investimenti in trasformazione digitale previsti dal Pnrr nei prossimi anni avranno un effetto sul processo di digitalizzazione del proprio studio" ed "il 50% degli studi professionali si ritiene 'maturo' digitalmente". Lo studio è stato presentato stamani. Nella ricerca "emerge chiara la dinamicità e l'interesse verso l'innovazione di una categoria fondamentale per l'economia italiana quale quella dei commercialisti e dei consulenti del lavoro", ha dichiarato il General Manager Bu Professional Solutions di TeamSystem Giuseppe Busacca. Tema costante per i commercialisti, si legge tra gli esiti dell'indagine, "rimane quello della semplificazione dei processi". (ANSA).