Volotea: Munoz, con Ita divisi voli Cagliari e Olbia al 50%

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - "Con Ita ci siamo divisi i collegamenti 50 e 50, quindi Cagliari-Roma e Cagliari-Linate, Olbia-Roma e Olbia-Linate li facciamo al 50% per ogni tratta dopo ci sono loro che faranno Alghero-Roma e Alghero-Milano". Lo ha detto Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Cagliari-Elmas sui 10 anni della compagnia aera low cost spagnola in Sardegna.

"Dobbiamo lavorare insieme a Ita e l'inizio è molto buono per garantire la connettività dell'Isola e - ha aggiunto - da mercoledì scorso a oggi, in tutti questi giorni, si è sviluppato molto bene questo rapporto".

C'è però ancora da attendere per poter mettere in vendita i biglietti di Volotea, mentre da ieri Ita ha comunicato ad offrire i ticket anche sul proprio sito internet: "speriamo che oggi, o domani al più tardi, ci siano tutti i permessi per metterli in vendita, ma questo va chiesto alla Regione". (ANSA).