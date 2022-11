Bitcoin: stretta New York sul mining, al via moratoria di 2 anni

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Stretta di New York sul mining di criptovalute. La governatrice Kathy Hochul ha firmato una delle leggi più restrittive degli Stati Uniti, imponendo di fatto una moratoria di due anni per il rilascio di nuovi permessi alle società di cripto-mining. Dopo i divieti imposti in Cina, New York è divenuto uno dei maggiori hub di mining grazie ai suoi bassi costi dell'energia, attirandosi l'ira degli attivisti che si battono contro il cambiamento climatico. "Mo assicurerò che New York continui a essere il centro dell'innovazione finanziaria, prendendo però allo stesso tempo anche iniziative per proteggere l'ambiente. Questa è una prima negli Stati Uniti e passo importante per New York per affrontare la crisi del cambiamento climatico", ha detto Hochul. (ANSA).

