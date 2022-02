Borsa: Rocket Sharing Company su Euronext Growth da 28/2

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Rocket Sharing Company, start-up che ha sviluppato una piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'avvio delle negoziazioni è previsto per il 28 febbraio. Ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 3 volte il quantitativo offerto. La domanda da parte di investitori esteri ha generato ordini pari a circa il 55% della domanda complessiva. Il prezzo di collocamento è stato definito in 0,80 euro per azione, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a 9,1 milioni (10 milioni includendo nel computo le azioni Pas, Price Adjustment Shares) e un flottante previsto pari al 40,3% (44,2% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe). (ANSA).

