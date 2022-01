Usa: via libera corte a soluzione bancarotta Puerto Rico

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Puerto Rico ha ricevuto il via libera da un giudice federale per emergere dalla bancarotta, ristrutturando l'80% dei suoi 33 miliardi di dollari di debito, in quella che è la maggiore ristrutturazione nella storia degli Stati Uniti. L'accordo consente di risparmiare più di 50 miliardi di pagamenti sul debito. "Oggi inizia un nuovo capitolo nella storia di Puerto Rico", afferma il board di supervisione di Puerto Rico creato dal Congresso. "L'accordo, anche se non perfetto, è molto positivo per Puerto Rico e protegge le università e municipalità che servono la nostra popolazione. Abbiamo anche molto lavoro da fare", afferma il governatore di Puerto Rico Pedro Pierluisi. (ANSA).

