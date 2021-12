Pmi: Pichetto, digitalizzazione strategica per loro futuro

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "La digitalizzazione è un fattore strategico per il futuro di ogni settore industriale, ma troppo spesso è ancora il tallone d'Achille delle nostre infinite pmi". Così il viceministro allo Sviluppo economico, senatore Gilberto Pichetto, che oggi ha tenuto a battesimo il primo master in Italia in Behavioural Design promosso da Torino Wireless, Huawey e Ico Valley. "La pandemia ha fortemente evidenziato i benefici della digitalizzazione per la società e per l'economia, essendosi dimostrata indispensabile nel sostenere l'occupazione, la salute e l'educazione - aggiunge -. E' in questa prospettiva che il Ministero dello Sviluppo economico sta lavorando a vari progetti, proprio con l'obiettivo di tenere presente la realtà delle piccole e medie imprese e tenere conto dei territori meno agevolati che non hanno ancora preso parte a questa trasformazione. Non possiamo lasciare gap e divari, né all'interno dei Paesi né a livello globale". (ANSA).

