Bce: dell'Erba, bene che si muova per l'euro digitale

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba giudica con favore che il progetto della Bce sull'euro digitale presentato oggi nella sede della federazione dal componente dell'istituto centrale Fabio Panetta. "Bisogna che l'Europa sotto la guida Bce si muova perchè appunto osserviamo" transazioni di grandi flussi di denaro fuori dall'Europa in criptovalute. "Si tratta - ha rilevato - di una questione dai risvolti molteplici e complessi, non solo di natura - evidentemente - economico-monetaria, ma anche di indole politica e geo-strategica. Un dossier di particolare delicatezza, quello della moneta digitale, affidato dal Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea non a caso proprio a Fabio Panetta che sul tema è intervenuto davanti al Parlamento europeo e, su invito di importanti Istituzioni, in Spagna e in Germania. Ma non ancora - prima di oggi - in Italia" ha concluso. (ANSA).

