Banca Generali: entra in Conio, fintech cripto-valute

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Banca Generali entra nel capitale della fintech Conio, attiva nei servizi di cripto-valute. Si tratta di un'operazione strategica in uno degli ambiti trasformativi per il settore finanziario nel medio periodo. Nella partnership rientra un accordo commerciale di distribuzione per avviare l'offerta dei servizi di Conio ai clienti di Banca Generali nel 2021. Banca Generali ha partecipato quale main investor ad un'operazione di aumento di capitale di Conio deliberata per complessivi 14 milioni di dollari. "Un arricchimento dei servizi offerti ai clienti, ma anche e soprattutto un partner attento all'innovazione. In questo modo possiamo continuare a sviluppare la nostra piattaforma aperta sfruttando le migliori novita' che arrivano dalle best-practice internazionali", sottolinea l'a.d e Direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. "L'accordo siglato con Banca Generali rappresenta un'importante passo in avanti verso una nuova epoca per l'intero sistema finanziario", aggiunge Christian Miccoli, Co-Ceo di Conio. (ANSA).

