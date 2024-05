Forum Pa, il Mef sperimenta in diretta l'Ia

Sperimentazione innovativa dell'utilizzo dell'Intelligenza artificiale generativa al Forum Pa 2024, in corso fino ad oggi al palazzo dei Congressi di Roma.

A metterla in pratica è stato il dipartimento del Tesoro del ministero delle Finanze, che ha elaborato in tempo reale la sintesi dei contributi di ciascun relatore intervenuto ad una tavola rotonda organizzata all'interno della Rubrica Spazio Mef del Forum. Lo strumento - è stato detto - sarà impiegato nelle progettualità future del dipartimento del Tesoro.

La tavola rotonda "AI e visione di lungo periodo nel Governo post-Digitale. Gli esercizi di futuro messi in campo dal dipartimento del Tesoro", moderata da Michele Petrocelli, dirigente generale Consulenza, studi e ricerca e coordinamento progetti trasversali del dipartimento, è stata l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento della trasformazione digitale nell'amministrazione alla luce dell'avvento dell'Ia generativa. "La Pa del futuro - ha detto Petrocelli - è una Pa fondata su due gambe: con la prima gamba, quella dei dati, è possibile lavorare sul passato per apprendere e capire gli eventi. Con la seconda, questa dello strategic foresight, si lavora sul futuro da realizzare, agendo nel presente per creare visioni di lungo periodo".



