La benzina al self in autostrada supera i 2 euro al litro

Le quotazioni petrolifere sono in calo, con il Brent ancora sotto i 90 dollari, ma aumentano invece i prezzi praticati alla pompa della benzina e in autostrada la media in self service supera i 2 euro al litro.

E' quanto emerge dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana secondo cui sulla rete ordinaria i listini sono a un passo da 1,92 euro/litro. Resta invece fermo il gasolio. Tra le compagni, in particolare, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un centesimo quelli del gasolio.

Secondo le elaborazioni si Staffetta sui prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Mimit, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, in media la benzina self service viene venduta a 1,919 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,925, pompe bianche 1,906), il diesel self service a 1,810 euro/litro (invariato, compagnie 1,816, pompe bianche 1,797). Benzina servito a 2,056 euro/litro (+2, compagnie 2,099, pompe bianche 1,970), diesel servito a 1,950 euro/litro (+1, compagnie 1,993, pompe bianche 1,862). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,320 euro/kg (invariato, compagnie 1,340, pompe bianche 1,303), Gnl 1,155 euro/kg (+1, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,159 euro/kg).

Sulle autostrade invece il prezzo medio della benzina self service è a 2,001 euro/litro (servito 2,259), il gasolio self service a 1,912 euro/litro (servito 2,176), il Gpl a 0,851 euro/litro, il metano a 1,471 euro/kg, il Gnl 1,176 euro/kg.





