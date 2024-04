Manifestazione lavoratori portuali Genova per rinnovo contratto

Sono partiti da ponte Etiopia a Genova i lavoratori portuali che hanno dato vita alla manifestazione nazionale unitaria per il rinnovo del contratto di lavoro organizzata nel capoluogo ligure. In piazza centinaia di lavoratori per chiedere più sicurezza nel rinnovo del contratto fermo ormai da mesi. Una piattaforma rivendicativa che riguarda molti temi, dal recupero del potere di acquisto delle retribuzioni al fondo di incentivo all'esodo non ancora partito, al riconoscimento del lavoro portuale tra i lavori usuranti che permetterebbe di rinnovare una base di lavoratori che hanno un'età molto elevata. La manifestazione è unitaria con tutti i sindacati confederali. Genova è stata scelta come città simbolo visto il forte ruolo che rappresenta nell'economia del mare nazionale e non solo.

Ad aprire il corteo lo striscione con scritto 'portuali Genova'. Il traffico intorno all'area della manifestazione è bloccato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA