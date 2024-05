A2A nel 2023 ha generato 30 milioni di valore in Fvg

Ammonta a 30 milioni il valore complessivo generato sul territorio del Fvg da A2A nel 2023, con un aumento del 20% circa rispetto all'anno precedente, e con promozione di attività anche di carattere sociale, culturale e ambientale. Il dato è nel bilancio Sostenibilità Territoriale del Fvg del Gruppo A2A, illustrato da Lorenzo Giussani, dir.

Strategy & Growth del gruppo, con Vittorio Torbianelli, segr.

gen. dell'Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale.

"Una parte significativa di questo contributo - è stato sottolineato - è stata destinata al tessuto economico locale, con 10,7 milioni, il 40% in più sul 2022 di ordini ai fornitori, di cui il 71% micro o piccole imprese con meno di 50 dipendenti". "I significativi investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture e per la riconversione della Centrale di Monfalcone testimoniano l'impegno di A2A per la transizione ecologica del Fvg", ha dichiarato Giussani.

Nel 2023 sono aumentati del 94% gli investimenti del gruppo per le infrastrutture in Fvg, raggiungendo i 133 milioni, di cui 116 per il nuovo ciclo combinato di Monfalcone. Avviati i lavori per la costruzione del Parco fotovoltaico "Santo Stefano" in provincia di Udine, con una capacità autorizzata di 59,1 MWp.

Con la recente acquisizione del 70% di Parco Solare Friulano 2 (112,1 Mwp di capacità autorizzata) il Gruppo realizzerà il principale polo fotovoltaico del Nord Italia. Gli impianti, che saranno completati tra 2025 e 2027, ha fatto sapere il gruppo, consentiranno di produrre oltre 210 Gwh/anno. Ancora in materia di generazione di energia green, la Centrale di Somplago ha prodotto 360 GWh, quella di Ampezzo 107 GWh (+71% circa sul 2022). A2A ha proseguito lo sviluppo della mobilità sostenibile: con la rete di ricarica nella regione, sono stati 166mila i chilometri coperti a emissioni zero.



