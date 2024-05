Domani il Rome Investment Forum di Febaf

Il nuovo Patto di stabilità e crescita in Europa e un "check up" dopo metà percorso per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Italia. Il tutto, a due settimane dalle elezioni che daranno vita al nuovo Europarlamento. Sono i temi principali attesi al Rome Investment Forum di Febaf, che si terrà domani 22 maggio alle Scuderie di Palazzo Altieri dalle 10. La decima edizione del Forum sarà l'occasione per approfondire il ruolo del settore finanziario italiano di fronte alle sfide dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione.

Dopo la relazione del presidente di Febaf, Fabio Cerchiai, sono previsti gli interventi del Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, e dei presidenti di Abi, Ania e Aifi, rispettivamente Antonio Patuelli, Maria Bianca Farina e Innocenzo Cipolletta.





