Mfe spinge su Prosieben per vendita attività non televisive

Mfe-Mediaset porta nell'assemblea di Prosieben la richiesta che il gruppo tedesco, del quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote, si rifocalizzi sul segmento entertainment e "separi le attività non strategiche tramite una scissione". E' quanto si legge in un nota di Mfe-Mediaset.

E' la prima volta che il Biscione decide di procedere in assemblea sulle strategie del gruppo tedesco.

Mfe-Mediaset in particolare propone agli azionisti di Prosiebensat.1 di votare una "delibera sulla preparazione di un accordo di scissione e trasferimento" alla prossima assemblea generale del 30 aprile del gruppo tedesco. "Con questa istanza, Mfe intende sostenere l'executive board nel raggiungimento dell'annunciata rifocalizzazione sull'attività strategica di intrattenimento della società per valorizzarla nell'interesse di tutti gli azionisti di prosiebensat.1", aggiunge il Biscione, ritenendo inoltre che "nel Supervisory board debbano essere inserite nuove e qualificate competenze per dare nuovo impulso alla strategia, e propone pertanto un candidato alternativo e la sostituzione di uno dei suoi attuali membri". In particolare Mfe propone un esperto indipendente di M&A e Capital market come candidato alternativo al Consiglio di sorveglianza e propone quindi che l'attuale membro Rolf Nonnenmacher "sia sostituito da un esperto indipendente dell'audit".

Mfe-Mediaset propone anche "una delibera per sostituire il capitale autorizzato esistente con un nuovo capitale autorizzato, riducendo le possibilità di escludere i diritti di prelazione previsti dalla legge". Infine il Biscione propone all'assemblea "una delibera sulla modifica dell'articolo 9" dello statuto di Prosieben, sulle operazioni soggette ad approvazione.



