Presidente dell'Eurogruppo: 'Tutti i Paesi ratifichino il Mes'

"L'Unione bancaria deve ancora essere completata" e "in questo contesto sottolineiamo la necessità di finalizzare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) attraverso la ratifica del Trattato in tutti gli Stati membri". Lo scrive il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell'Eurosummit in programma venerdì.



Gentiloni: 'Cruciale nuovo debito comune per la difesa Ue'

"Se vogliamo rafforzare la difesa europea, dobbiamo finanziarla insieme", si tratta di "qualcosa di molto importante per il futuro stesso dell'Ue". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, ai microfoni di Bloomberg a margine della conferenza annuale di Euronext a Parigi. Nelle nuove norme del Patto di stabilità "esiste già una forma di incentivo alla spesa per la difesa", ma "mi riferisco a qualcosa di più: penso che servano finanziamenti comuni per incentivare ad acquistare europeo nella difesa", ha sottolineato Gentiloni, ribadendo che "l'uso di finanziamenti comuni potrebbe essere cruciale".

