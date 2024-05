Borsa: si stoppa il rally in Europa,solo Milano tiene +0,25%

Le Borse in Europa hanno interrotto il loro rally: dopo nove giorni di rialzi, è arrivato il calo dei titoli energetici, ma secondo gli analisti potrebbe essere solo un momento per tirare il fiato, perchè "il quadro tecnico è rialzista, e la stagione degli utili è stata nel complesso complessivamente abbastanza rassicurante". Londra e Madrid intorno a metà seduta si portano verso la parità (rispettivamente -0,04% e -0,05%), Parigi cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,2%. Milano è l'unica in rialzo dello 0,25 per cento.

L'indice Stoxx 600, che ieri aveva chiuso a un livello record, dopo una mattinata in calo torna in pareggio (+0,01%).

Shell resta in ribasso dell'1,78%, TotalEnergies dell'1,6%, con il settore energetico che perde in generale l'1,5 per cento. A Milano Eni resta la peggiore del listino (-2,06% a 14,8 euro), mentre corrono Bper (+2,63%) e Mps (+2,7%). Snam dopo i conti sale dell'1,07 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA