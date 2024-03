Boom domanda energetica con IA, rete elettrica Usa al collasso

Il boom della domanda energetica sta spingendo al limite la rete elettrica americana. Complici l'intelligenza artificiale, i centri per i dati e il mining di criptovalute, la richiesta di energia elettrica è balzata negli ultimi anni mettendo a dura prova la rete di trasmissione elettrica e minacciando anche la transizione verso l'energia pulita.

Il rischio, riporta il Washington Post, è quello di una crisi di sistema che possa mettere in pericolo le forniture energetiche. Le stime per l'energia necessaria nei prossimi cinque anni sono state raddoppiate fra la fame di elettricità dell'IA e la spinta dell'amministrazione Biden a riportare negli Stati Uniti la produzione manifatturiera. Un mix che sta causando un'esplosione della domanda proprio mentre sempre più energia elettrica è necessaria per caricare le auto elettriche e alimentare gli elettrodomestici.



